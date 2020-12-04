Медики выяснили, о какой болезни говорят холодные ноги

Страдать от такого симптома пациенты стали гораздо чаще из-за пандемии.

Диетолог Хелен Бонд заявляет, что постоянно холодные ноги могут быть признаком повышенного уровня холестерина.

По словам Хелен Бонд, люди на карантине больше проводят времени в четырех стенах дома, недостаточно двигаются и позволяют себе съесть много вредной еды. Это приводит к повышению уровня холестерина и, чтобы избежать подобного, стоит ввести в распорядок дня умеренные физические нагрузки и подкорректировать меню, добавив больше полезной пищи.

Не всегда ноги мерзнут из-за тонких носков и отключенной батареи. В конечности может поступать меньше крови, что приводит к заболеванию периферических артерий – в таком случае замедляется или вовсе блокируется их приток. Зависимость от никотина, повышенное давление и пожилой возраст серьезно увеличивают риск развития этого недуга. Еще симптомами выступают боли в ногах при движении, изменение внешнего вида ногтей, а также ощущение онемения в ступнях.

В результате это приводит к развитию заболеваний сердца, может произойти инсульт. Медики настоятельно рекомендуют обратиться за помощью в больницу, если замечены подобные симптомы.



