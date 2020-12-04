Кто спровоцировал гражданское недовольство в Беларуси?

Позавчера Александр Лукашенко, выступая на сессии Совета коллективной безопасности, которая проходила в формате онлайн, заявил, что Беларуси с особой циничностью предлагают поменять власть, законы и социальные ориентиры. Мол, понятно, откуда ветер дует – со стороны Польши, стран Балтии, США. И детализация: вмешательство во внутренние дела нашей страны происходит из-за гибридных воздействий и технологий так называемых цветных революций и через провоцирование гражданского недовольства.

На кого рассчитана такая, прямо скажем, примитивная демагогия? Сети взорвались комментариями, смысл которых сводится к одному: очередная пустая болтовня Лукашенко, желание скрыть главную причину того, почему тысячи и тысячи белорусов вот уже четвертый месяц выходят на протестные акции. Выходят не потому, что их провоцируют внешние силы, а потому, что Лукашенко вместе со своей подкаблучной вертикалью и отселекционированными спецслужбами украл их голоса на президентских выборах.

Подобное мошенничество случалось и раньше, но делалось это не так открыто и не в таких масштабах. Вот что произошло 9 августа в Минске. Еще не был закончен подсчет голосов на всех избирательных участках, а задействованные властью так называемые экзитполовцы объявили о «сокрушительной победе» Лукашенко. Сделано это было явно с одной целью – дезориентировать общественность, которая проявила особую активность на всех этапах политической кампании и имела массу доказательств, что на этот раз волеизъявление миллионов избирателей будет не в пользу одного и того же человека. Но… Для диктаторского режима законы не писаны. Власть плюнула и на законы, и в души честных людей. Согласитесь, если бы те цифры, которые были громогласно озвучены заангажированными социологами, были не фейками, а правдой, то вскоре на дверях всех избирательных участков висели бы итоговые протоколы. Но членов комиссий в полном составе нередко омоновцы эвакуировали через черные ходы, а избиратели так и не могли узнать результаты голосования, протоколы не были вывешены. Наглый обман людей и вывел их в ту ночь на улицы. А в ответ власть бросила против них подразделения вооруженного до зубов ОМОНа и других силовых структур. Вскоре пролилась кровь…

Что и говорить, народ не мог не встать против обнаглевшей до крайности власти. И при чем здесь внешние силы? Стоит ли кивать на соседние страны, которые приютили многих белорусов, вынужденных из-за репрессий эмигрировать и уже оттуда в меру возможностей помогать здоровым силам страны отстаивать справедливость, честь и достоинство?

Да, миллионы граждан требуют смены власти. Фактически она уже произошла – в тот августовский день, когда Лукашенко, судя по многочисленным фактам, проиграл выборы. Но он в силу своей природы не может это признать. И здесь нельзя не обратить внимания на такую особенность сложившейся в стране ситуации. Диктатор, борющийся сейчас с честным народом, взял в заложники не только всю вертикаль, хозяйственно-административный аппарат, но и спецслужбы, правоохранительные органы.

Кто накануне выборов собирал закрытые совещания председателей избирательных комиссий и намеками и в открытую наставлял их, как должно пройти голосование, в чью пользу должны быть результаты?

А кто выкручивал руки в ночь с девятого на десятое августа членам тех комиссий, у которых цифры не сходились с заранее заготовленными?

А кто затем бросил ОМОН, внутренние войска, подразделения спецслужб против мирно протестующих людей?

Ответы на все эти и многие другие вопросы известны, но от них всячески уходят те, кто на штыках удерживает власть.

Цивилизованный мир восхищен мужеством белорусов, которые, проливая кровь, отстаивают справедливость, свою честь и честь своей страны. Можно не сомневаться: победа будет за народом, недовольство которого спровоцировали не внешние силы, а как раз внутренние, которые пошли на беспрецедентные фальсификации результатов голосования на президентских выборах.

Публикация – из № 96 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



