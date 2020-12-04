Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 4 декабря выздоровели и выписаны 120571 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 143283 человека с положительным тестом на COVID-19, на 1774 больше, чем днем ранее. Всего проведено 3367889 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1190 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 9.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 65359887 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1509141 человек.



