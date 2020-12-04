Илона Броневицкая: «Было желание убить Ярослава Евдокимова»

Знакомство Броневицкой и Евдокимова началось с песни «Зачарованная». Дочь Эдиты Пьехи была недовольна тем, как Ярослав Александрович исполнил композицию. Ей больше нравился вокал Валерия Дайнеко.

59-летняя Илона Броневицкая призналась, что ей не сразу понравилось творчество Евдокимова. «Моя любовь к Ярославу самая ценная, потому что она пришла через ненависть. Через желание убить. Мы молодыми любили певицу Джони Митчелл, певца Стиви Уандера. Мы их слушаем – а у нас такого нет. И вдруг появляется волшебный артист Валерий Дайнеко, который поет песню на белорусском языке, как Джордж Бенсон и Уандер. Мы тогда думали: «О Боже, и у нас такой может быть!» Мы все влюбились в него. И вдруг потом слышу, что Ярослав Евдокимов портит мою песню», – вспомнила певица в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Лишь спустя время Илона Александровна поняла, что ошибалась. Сейчас она в восторге от коллеги. «Тогда хотелось убить, но позже поняла: Ярослав – удивительный певец, он наделен талантом. У него голос льется, журчит. Я простила тебе это», – обратилась Броневицкая к Евдокимову.

Напомним: Ярослав Евдокимов дебютировал с композицией «Зачарованная» на фестивале «Песня года» в 1981 году. Спустя шесть лет за рост мастерства, высокий исполнительский уровень и огромную камерно-концертную деятельность певцу было присвоено почетное звание «Народный артист Белорусской ССР». В 2006-м исполнитель стал и заслуженным артистом России.

До пандемии коронавируса 73-летний Ярослав Александрович активно выступал, гастролировал. Сейчас же певец сидит без работы. «Без концертов очень плохо. Плохо не только артистам, но и зрителям. Надо все равно веселиться, надо как-то отходить от всего этого», – заявил Евдокимов.

Публикация – из № 96 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



