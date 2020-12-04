Что собирается делать белорусская оппозиция в случае смены смены власти?

Павел Латушко и другие представители Народного антикризисного управления (НАУ) рассказали, что они намерены делать в переходный период после ожидаемого ими ухода со своего поста Александра Лукашенко. Об этом пишет DW.

Есть ли у белорусской оппозиции план на будущее? Какими она представляет себе внешнюю политику, экономику, финансы, судебную систему, органы внутренних дел после ожидаемого ей “дня отлета самолета” Лукашенко?

На такие вопросы отвечали участники пресс-конференции, которую проводили 4 декабря в режиме онлайн представители Народного антикризисного управления. Они считают необходимым обеспечить контролируемый переходный период и минимизировать связанные с этим риски внутриполитического и внешнеполитического характера.

Нужен стабилизационный план с участием ЕС и России

“Лукашенко ведет Беларусь к военной диктатуре, фактически сегодня на всех должностях ответственными руководителями являются люди в погонах. Наша задача – не дать превратить страну в концлагерь”, – заявил руководитель НАУ, бывший дипломат Павел Латушко. Он назвал “непредсказуемыми” последствия политического кризиса в стране для экономики, благополучия людей и безопасности в регионе.

Во избежание таких последствий НАУ призывает усилить внешнее давление на белорусские власти, в том числе за счет расширения персональных санкционных списков и наращивания мер экономического воздействия. Важными моментами считаются также расширение международного признания Светланы Тихановской в качестве национального лидера и выработка стабилизационного плана для Беларуси с участием ЕС и России.

“НАУ не планирует определять внешнеполитические приоритеты и “разворачивать” страну на Восток или на Запад, – подчеркнул отвечающий за внешнюю политику Анатолий Котов. – Белорусское общество само решит этот вопрос в ходе и после новых президентских выборов”.

На международное взаимодействие НАУ рассчитывает и в сфере экономики, основными задачами называет лишение Лукашенко возможности наращивать госдолг и распродавать стратегические активы страны. А приоритеты после смены власти – обеспечение финансовой поддержки страны, разработка экономической реформы, оптимизация государственных расходов, поддержка незащищенных групп населения.

Реформа органов внутренних дел

Специалист в области юстиции Михаил Кирилюк считает важным в переходный период “осуществить отстранение, увольнение лиц, подозреваемых в совершении и сокрытии служебных преступлений, преступлений против человечности, фальсификаций”. Новый набор, по его словам, может производиться из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, но только из тех, кто не запятнал себя участием в совершении или сокрытии преступлений.

“Нам очень нужны незапятнанные профессионалы из старой системы в новой форме, под новым руководством, возможно, гражданского министра, с новой штатной структурой. Необходимо будет поднять престиж профессии милиционера”, – отметил в свою очередь ответственный в НАУ за вопросы безопасности, МВД и Минобороны Вадим Прокопьев. По его словам, при разработке реформы органов внутренних дел учитывался опыт Грузии и других стран, а в качестве консультантов привлекались действующие сотрудники полиции США и Канады.

На очереди в разработке экспертов НАУ – планы кадровой реформы, а также в сфере спорта и культуры.



