Цены вверх: в стране подорожает телефонная связь и почтовые отправления

Соответствующее постановление № 76 от 23.11.2020 опубликовано на Национальном правовом интернет портале 4 декабря и вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ (МАРТ) внесло изменения в тарифы на услуги почтовой связи и электросвязи общего пользования.

Так, абонементная плата за отдельный стационарный телефон при повременной оплате вырастет до 3,59 рубля в месяц (сейчас она составляет 3,44 рубля), за спаренный — до 2,9 рубля в месяц (сейчас 2,78 руб.). Повременная плата за 1 минуту соединения вырастет до 0,0073 рубля.

Стоимость пересылки простых отправлений (почтовой карточки, письма массой до 20 г и бандероли массой до 20 г) внутри страны увеличится на 0,06 рубля — до 0,6 рубля для физических лиц. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей этот тариф вырастет до 0,5 рубля за одно отправление (сейчас он 0,45 рубля).



