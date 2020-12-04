Биоинженеры разработали продвинутую замену кровеносным сосудам

Искусственный кровеносный сосуд, заменяющий пораженные артерии, может изменить лечение сердечных заболеваний, отмечает The Daily Mail.

Это полый имплантат, сделанный из соединения пластиковой сетки и металла. Он заполнен клетками, способными превратиться в здоровую эндотелиальную ткань сосудов.

За несколько дней до хирургической имплантации для замены участка пораженного кровеносного сосуда на имплантат воздействуют слабым электрическим током. Металл действует как проводник, позволяя току проходить через имплантат. Ток стимулирует спящие стволовые клетки внутри имплантата к росту и распространению, постепенно образуя здоровую ткань новых кровеносных сосудов вокруг имплантата.

Стоит отметить, что и другие исследовательские группы пытаются создать искусственные замены сосудам на базе живых клеток. Но в этом вопросе все решает материал каркаса. Зачастую стволовые клетки не разрастаются в нужную ткань, и имплантат выходит из строя. Новая артерия отличается за счет использования тока – это запускает рост клеток до того, как имплантат будет помещен в тело.

Разработчиками нового имплантата выступили Южный научно-технологический университет (Гуандун) и Институт биоинженерии (Лозанна). Структура имплантата следующая: это три слоя пластиковой сетки, свернутые в трубочку. Между слоями находятся тысячи стволовых клеток, взятых из пуповины. Известно, что эти клетки образуют эндотелиальную ткань, которая не только формирует кровеносные сосуды, но и выделяет вещества, поддерживающие здоровье кровеносных сосудов и гарантирующие отсутствие тромбов. Сетчатые слои также содержат металл галлий. Он на себя берет роль проводника тока.

Когда использовался ток, количество стволовых клеток в имплантате увеличивалось больше чем в 2 раза за две недели. Имплантат должен разрушаться внутри тела в течение нескольких месяцев, а затем вымываться, оставляя после себя только новые здоровые ткани.



