Белорусы смогут попасть на Кипр с 1 марта

Кипр откроет границу для белорусов с 1 марта 2021 года, такую информацию опубликовали на сайте правительства страны.

Беларусь отнесли к так называемой «красной» группе государств, жители которых могут прибывать на территорию Кипра с 1 марта. Для этого гражданам придется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до приезда на Кипр. Еще один тест нужно будет сдать по прибытию. При этом самоизоляция не потребуется.

Кроме того, в «красную» группу отнесены Россия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия и Украина.



