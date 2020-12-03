Участника протестов в Витебске Андрея Тимофеенко посадили на 2 года

Андрея Тимофеенко — участника протестов в Витебске, оттолкнувшего бойца внутренних войск — посадили на два года.

2 декабря судья Снежана Киндеенка признала 46-летнего витеблянина виновным в насилии над должностным лицом и приговорила его к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии в условиях общего режима, сообщает правозащитный сайт Народныя навіны Віцебска са спасылкай на «Віцебскую вясну».

Днем ранее государственный обвинитель просил суд наказать Андрея Тимофеенко 5 годами колонии — это максимальный срок, предусмотренный часть 1 статьи 366 УК. Прокурор посчитал, что действия Тимофеенко, оттолкнувшего бойца внутренних войск во время марша протеста 6 сентября, нанесли значительный ущерб интересам общества в виде подрыва престижа и чести правоохранительных органов.

Согласно выводам следствия, витеблянин умышленно нанес руками не менее одного травмирующего воздействия в область туловища и верхней левой конечности командиру отделения внутренних войск Воробьёву, причинив тем самым бойцу в защитной экипировке физическую боль и побои.

Приговор Октябрьского суда Витебска еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Витебском областном суде подсудимым или его адвокатом.



