У бизнесмена Александра Василевича, который больше трех месяцев находится в СИЗО, родилась дочь

Об этом сообщила жена Василевича Надя Зеленкова.

У известного белорусского бизнесмена, соучредителя он-лайн изданий kyky.org и The Village Беларусь, а также владельца агентства Vondel/Hepta и пространства Галерея Ў Александра Василевича, который больше трех месяцев находится за решеткой и признан правозащитниками политзаключенным, родилась дочь.

«Уршуля Васілевіч нарадзілася», – написала в фейсбуке жена Василевича Надя Зеленкова.

Александр Василевич был задержан 28 августа представителями ДФР КГК. Перед этим в его квартире, офисе и компаниях, которыми он руководил были проведены обыски. Сайт The Village Беларусь, вместе с рядом других общественно-политических СМИ, был заблокирован по решению Мининформации, сообщается на официальном сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».

4 сентября Александру было предъявлено обвинение. Но из-за взятой у адвоката подписки о неразглашении материалов следствия на данный момент неизвестно по какой статье УК. Василевич находится под стражей в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. В качестве подозреваемой по возбужденному уголовному делу проходит и его жена.



