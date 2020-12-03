Россия выдала Беларуси Сергея Дербенева — лидера гомельской «банды Морозова»

Генпрокуратура России для преследования по уголовному наказанию передала Беларуси Сергея Дербенева — одного из лидеров преступного объединения, известной как «банда Морозова», действующей на территории Гомельской области с начала 1980-хх. Белорусская сторона обещала не применять к нему высшей меры наказания, к которой были приговорены несколько других главарей банды.

Передача состоялась в рамках «запроса зарубежных коллег», об этом сообщает российское ведомство, пишет Сильные Новости.

Сергей Дербенев обвиняется в бандитизме, участии в преступной организации, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, вымогательстве, мошенничестве, убийствах. Всего на счету у «морозовцев» доказанных более 100 преступлений, в том числе 20 убийств.

«Банда Морозова» начала свое существования еще с конца 1980-х на территории Гомельской области. И вплоть до 2004-го в ней состоял Дербенев. Руководили объединением Сергей Морозов и Михаил Матюшков.

«Морозовцы» совершали нападения на предприятия, граждан, используя при этом огнестрельное оружие и взрывные устройства.

В конце 1990-хх объединение укрупнилось и «приобрело признаки преступной организации».

Дербенев был объявлен в розыск. И в 2019-м его задержали во Владивостоке. При себе у него был паспорт гражданина РФ на другое имя. Личность удалось установить с помощью дактилоскопической экспертизы. Его отправили под стражу. Тогда же Беларусь направила запрос на выдачу Дербенева, и вот, год спустя, в июле 2020-го получила удовлетворительный ответ.

Факт передачи состоялся 2 декабря. Об этом сообщила Генпрокуратура Беларуси, подкрепив в доказательство видео.

«Банда Морозова» признана самой влиятельной и опасной преступной группировкой, действовавшей когда-либо на территории Беларуси. Ее лидеры — Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый были приговорены к высшей мере наказания.

На свободе остаются еще несколько «морозовцев», их поиск продолжается.



