Работникам «Гомельмаша» с 1 января запретят бастовать и критиковать завод

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Руководство завода общается с протестно настроенными работниками завода 14 августа
Руководство завода общается с протестно настроенными работниками завода 14 августа

Руководство «Гомсельмаша» озаботилось этикой поведения работников. Итогом стал приказ от 25 ноября № 1229 «О внесении изменений в Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников ОАО «Гомельмаш» холдинга «Гомсельмаш», сообщает «Флагшток».

На основании приказа сотрудникам предприятия предложили заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в контракты.

Работникам «Гомельмаша» с 1 января запретят бастовать и критиковать заводПодписавшие допсоглашение обязуются:

  • соблюдать кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников предприятия;
  • не использовать атрибуты и элементы корпоративной символики, а также наименование организаций, входящих в состав холдинга, при проведении мероприятий, участие в которых не согласовано с руководством и может негативно повлиять на деловую репутацию и имидж трудового коллектива предприятия;
  • не допускать действий или высказываний, порочащих деловую репутацию предприятия или его работников, а также оскорбляющих представителей органов государственной власти, должностных лиц и отдельных граждан;
  • не принимать участие в незаконных забастовках (объявленных без учета сроков процедур и требований, предусмотренных Трудовым кодексом, либо создающих угрозу национальной безопасности, общественному порядку, здоровью населения, правам и свободам других лиц) и не принуждать к участию в забастовке, а также не создавать препятствия исполнению своих трудовых обязанностей работникам, не участвующим в забастовке;
  • не вести в рабочее время и на рабочем месте без согласования с руководством политическую агитацию посредством распространения агитационных материалов, проведения бесед, собраний, митингов, высказываний и призывов в соцсетях и других интернет-ресурсах.

Соглашение вступает в силу с 1 января 2021 года. Сторону нанимателя, как следует из представленного в редакцию «Флагштока» документа, представляет замдиректора по идеологии предприятия Александр Конопацкий.

Предполагаемый автор допсоглашения, член объединения «Белая Русь» Александр Конопацкий. Функционер следит за протестующими возле проходной «Гомсельмаша» 18 августа
Предполагаемый автор допсоглашения, член объединения «Белая Русь» Александр Конопацкий. Функционер следит за протестующими возле проходной «Гомсельмаша» 18 августа

Напомним, в августе 2020 года работниками «Гомсельмаша» неоднократно предпринимались попытки присоединиться к общенациональной забастовке. Начальство, препятствуя намерениям работников, закрывало рабочих в цехах. После этого работники, объявившие забастовку, были уволены.

Один из уволенных работников, электромонтер Артем Савицкий, был восстановлен на прежней работе после того, как обжаловал решение администрации завода в суде.


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