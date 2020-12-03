Пункт пропуска “Бенякони” временно не пропускает людей и авто

В Госпогранкомитете подчеркнули, что на сопредельной стороне проводятся ремонтные работы электрических сетей.

В пункте пропуска “Бенякони” временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств, сообщила пресс-служба в ГПК Беларуси в четверг, передает Sputnik.

Литовская сторона проинформировала, что с 10:30 до 12:30 в международном пограничном пункте пропуска” Шальчининкай” (на белорусской стороне – “Бенякони”) проводятся ремонтные работы электрических сетей.

“Из-за этого временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании поездки”, – отметили в ГПК.

Согласно информации, которая размещена на сайте посольства Беларуси в Литве, ремонтные работы электрических сетей запланированы также 4, 7 и 21 декабря с 9:30 до 15:00.

Ближайшие пункты пропуска ,которые находятся на территории Беларуси – “Привалка” и “Каменный Лог”. Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК.



