Премии «Оскар» планируют вручить в очном формате

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Премии «Оскар» планируют вручить в очном формате
Фото https://www.google.by

Торжественная церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля 2021 года в традиционном очном формате.

Как рассказал изданию Variety представитель Американской телеакадемии, организаторы отложили мероприятие на два месяца, чтобы дождаться улучшения эпидобстановки и избежать виртуального формата.

Планируется организовать церемонию в Лос-Анджелесе в Dolby Theatre, рассчитанном на 3400 мест.

Точное число участников пока неизвестно, но некоторые актеры уже согласились принять участие оффлайн. При этом для возрастных звезд Голливуда будет предусмотрена возможность выступить виртуально.


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