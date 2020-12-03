Премии «Оскар» планируют вручить в очном формате

Торжественная церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля 2021 года в традиционном очном формате.

Как рассказал изданию Variety представитель Американской телеакадемии, организаторы отложили мероприятие на два месяца, чтобы дождаться улучшения эпидобстановки и избежать виртуального формата.

Планируется организовать церемонию в Лос-Анджелесе в Dolby Theatre, рассчитанном на 3400 мест.

Точное число участников пока неизвестно, но некоторые актеры уже согласились принять участие оффлайн. При этом для возрастных звезд Голливуда будет предусмотрена возможность выступить виртуально.



