ООН: 2020 год станет одним из самых жарких в истории

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Таяние ледника
Фото : «Мир 24» / Никита Кулаков,

Текущий год станет одним из трех самых теплых за всю историю наблюдений, гласит доклад Организации Объединенных Наций. Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир находится на грани климатической катастрофы, а «пожары и наводнения, циклоны и ураганы все чаще становятся новой нормой».

Последние шесть лет, с 2015 по 2020 годы, стали самыми жаркими с начала регулярных метеонаблюдений (1850 год). По подсчетам экспертов, средняя температура в текущем году на 1,2 градуса превысила доиндустриальный уровень, сообщает Phys.org.

Эксперты ВМО (Всемирная метеорологическая организация) заявили, что 2020-й может стать вторым самым жарким годом в истории. Они добавили, что темпы глобального потепления растут.

«Нам потребовалось около столетия, чтобы наши парниковые газы согрели земной шар на 1 градус Цельсия. Еще один градус может добавиться всего за 30 лет», – рассказал Невилл Николс из Университета Монаша в Мельбурне.

Добыча нефти, газа и угля должна падать на шесть процентов в год, чтобы ограничить катастрофическое глобальное потепление, говорится в докладе ООН. Парниковые газы в атмосфере (главная причина изменения климата) достигли рекордных максимумов в прошлом году и продолжили расти в 2020-м, несмотря на пандемию коронавируса. Поскольку углекислый газ сохраняется в атмосфере на протяжении столетий, кратковременное снижение выбросов не возымело заметного эффекта.

Ученые отметили, что 2020 год ознаменовался новыми экстремальными температурами на суше, море и особенно в Арктике. В Атлантическом океане образовались рекордные 30 названных штормов. У метеорологов, дававших им имена, закончились буквы латинского алфавита, и пришлось перейти на греческий.


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