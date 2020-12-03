ООН: 2020 год станет одним из самых жарких в истории

Текущий год станет одним из трех самых теплых за всю историю наблюдений, гласит доклад Организации Объединенных Наций. Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир находится на грани климатической катастрофы, а «пожары и наводнения, циклоны и ураганы все чаще становятся новой нормой».

Последние шесть лет, с 2015 по 2020 годы, стали самыми жаркими с начала регулярных метеонаблюдений (1850 год). По подсчетам экспертов, средняя температура в текущем году на 1,2 градуса превысила доиндустриальный уровень, сообщает Phys.org.

Эксперты ВМО (Всемирная метеорологическая организация) заявили, что 2020-й может стать вторым самым жарким годом в истории. Они добавили, что темпы глобального потепления растут.

«Нам потребовалось около столетия, чтобы наши парниковые газы согрели земной шар на 1 градус Цельсия. Еще один градус может добавиться всего за 30 лет», – рассказал Невилл Николс из Университета Монаша в Мельбурне.

Добыча нефти, газа и угля должна падать на шесть процентов в год, чтобы ограничить катастрофическое глобальное потепление, говорится в докладе ООН. Парниковые газы в атмосфере (главная причина изменения климата) достигли рекордных максимумов в прошлом году и продолжили расти в 2020-м, несмотря на пандемию коронавируса. Поскольку углекислый газ сохраняется в атмосфере на протяжении столетий, кратковременное снижение выбросов не возымело заметного эффекта.

Ученые отметили, что 2020 год ознаменовался новыми экстремальными температурами на суше, море и особенно в Арктике. В Атлантическом океане образовались рекордные 30 названных штормов. У метеорологов, дававших им имена, закончились буквы латинского алфавита, и пришлось перейти на греческий.



