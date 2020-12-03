Нарушения прав человека в Беларуси: опубликован второй отчет

Авторы отчета отмечают, что пытки в отношении задержанных усилились и не прекращаются, сообщает «Голос Америки».

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси подготовил второй промежуточный отчет, он касается применения пыток и негуманного обращения в отношении задержанных граждан в период с сентября по ноябрь 2020 года. Основные тенденции в обращении с задержанными и заключенными, которые были задокументированы в августе 2020-го, не изменились. После первоначального спада милицейского насилия в конце августа в сентябре применение пыток в отношении задержанных усилилось и не прекращалось на протяжении последующих трех месяцев. Другая тревожная тенденция – это целенаправленное и умышленное создание негуманных условий содержания задержанных.

В свою очередь претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что будет составлен реестр сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в нарушениях по отношению к мирным демонстрантам, выступающим против насилия и за проведение новых справедливых президентских выборов.

«Это такой сайт либо онлайн-платформа, на которой каждый потерпевший, либо свидетель, либо соучастник преступления может загрузить информацию о преступлении с доказательствами. Каждое преступление будет сначала проверено юристами и только потом опубликовано», – отметила Тихановская.

Ряд белорусских правозащитников, создавших Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси, опубликовал второй промежуточный отчет о нарушениях прав человека со стороны сотрудников правоохранительных органов. Они отмечают: уровень нарушения прав человека – беспрецедентный.

«В стране не действует в принципе право: [имеют место] произвольные задержания, нарушения свободы выражения мнений, нарушение свободы собраний, массовые систематические пытки, бесчеловечные условия содержания в местах несвободы, произвольное лишение жизни, отсутствие эффективного расследования смертей и пыток и даже принудительная высылка из страны. Такого уровня репрессий в Беларуси не было никогда», – заявил в интервью Русской службе «Голоса Америки» член правления организации «Правовая инициатива» Сергей Устинов.

Он добавляет: его организация завалена заявлениями от потерпевших. По его словам, уровень жестокости со стороны правоохранительных органов значительно повысился: «На сегодняшний день у нас 146 политических заключенных, но ни одного возбужденного уголовного дела по фактам пыток, хотя в Следственный комитет были поданы тысячи заявлений. Следователи просто-напросто отказывают в возбуждении уголовных дел либо затягивают сроки проверок. Отказывают они по причине того, что якобы не могут установить лиц, причинивших пытки, либо в связи с отсутствием состава преступления».

Во втором промежуточном докладе, в составлении которого принимала участие «Правовая инициатива», проанализированы свыше 10 маршей протеста, которые прошли в сентябре-ноябре в Беларуси. Во время их проведения многие демонстранты получили ранения и увечья.

«В основном пострадавшие от насилия на мирных собраниях – молодые мужчины. Средний возраст раненых – 31 год. Самые тяжелые травмы – от спецсредств: резиновых пуль и светошумовых гранат, – отмечают авторы доклада. – По ранениям от резиновых пуль (40 случаев) видно, что при подавлении протестов силовики целились в голову, грудь и живот; такие выстрелы наносили наиболее серьезные увечья. Как сообщает тот же источник, еще одному участнику митинга, мужчине 37 лет, выстрелом пробило грудную клетку справа и повредило легкое, в связи с чем он находился в коме трое суток. 24-летнему протестующему прострелили живот с повреждением тонкого кишечника. При попадании в голову резиновые пули приводили к черепно-мозговым травмам и переломам костей лица».

Белорусские силовики жестоко избивали задержанных на улицах, в автозаках и в отделениях милиции, отмечают авторы доклада.

История Максима Хоршина – владельца минского цветочного ателье «Первый Цветной» и городского активиста – одна из многих. Он был задержан правоохранительными органами Беларуси утром 13 октября 2020 года, после чего ему был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа и сотрясение головного мозга: «В 8.30 утра достали из машины, сразу – три удара в лицо, заломали руки супруге, положили ее на асфальт, и меня на асфальт – в свою же лужу крови. Так и пролежал 15 минут, пока был обыск в машине».

По словам Максима, после того, как он был доставлен в Первомайское РУВД, сотрудники правоохранительных органов пытались его обвинить во всем, что происходило в Минске на протяжении месяца. Потом последовали побои: «Меня избивали до потери сознания. Я два раза терял сознание. Потом они испугались, друг на друга начали кричать и вызвали скорую. Цель – просто запугать. Когда они били, интересовались, сколько мне платят, какие акции я организовываю лично».

В отчете правозащитников приводится пример случая, когда во время перевозки задержанных они были жестоко избиты: «Так, 11 октября автозак, немного отъехав от Первомайского РУВД г. Минска, заглушил двигатель, и сотрудники ОМОН всех начали избивать. Больше всех били парня с татуировкой на шее. Били и оскорбляли всех задержанных из-за их политических взглядов. Имеется свидетельство, что применяли электрошокер, избивали щитами, наставляли оружие в лицо и нажимали курок, оружие было незаряженное».

Сергей Устинов отмечает: помимо жесткого обращения белорусских силовиков с задержанными известны факты целенаправленного убийства демонстрантов: «Так, по факту гибели Александра Трайковского, который был застрелен 10 августа, до сих пор не возбуждено уголовное дело. И это несмотря на то, что уже с августа гуляет несколько видеозаписей, где четко видно, что он с поднятыми руками идет в сторону силовиков, и производится выстрел».

12 ноября 2020 года по вине сотрудников силовых структур погиб 31-летний минчанин Роман Бондаренко, отмечается в докладе: «Он был настолько сильно избит неизвестными лицами при задержании и последующем пребывании в РУВД, что скончался в реанимации на следующий день от полученных травм».

Сергей Устинов говорит, что работа белорусских правозащитников крайне необходима: «Если правозащитники не будут этим заниматься, то начнется паника и люди вообще будут в растерянности. Кроме того, все эти факты нужно зафиксировать. Почему? Потому что на каждом документе, на каждом постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела стоит конкретная подпись следователя. Это означает что следователь бездействует, а это, естественно, уголовное преступление. То есть, мы таким образом фиксируем нарушения прав человека и когда режим падет, будет свободная Беларусь, то уже нормальные следователи, которым мы будем предоставлять эту информацию, будут компетентно расследовать дела».



