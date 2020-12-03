Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси подготовил отчет. О чем в нем говорится?

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси подготовил второй промежуточный отчет. Он касается задержаний на акциях протеста в период с сентября по ноябрь 2020 года. К каким выводам пришли в отчете?

Средний возраст раненого на акции протеста — 31 год

В отчете говорится, что основным способом подавления мирных протестов граждан в сентябре-ноябре 2020 года стало применение силы для разгона и задержания протестующих с последующим привлечением их либо к уголовной (ст. ст. 293,

342 УК), либо к административной (ст. 23.34 КоАП) ответственности, пишет TUT.BY.

В течение этого периода многотысячные мирные собрания граждан проходили преимущественно по воскресным дням, и наиболее массовыми они были в Минске.

В отчете написано, что в ходе задержаний большое количество граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести. Однако систематизированными сведениями о количестве травмированных и характере полученных ими повреждений авторы публикации не располагают.

Тем не менее по данным, на которые ссылаются в работе и которые опубликованы порталом «Медиазона», за время протестов только в августе-сентябре 2020 года от действий сотрудников правоохранительных органов в Минске пострадали по меньшей мере 1373 человека (1316 мужчин и 57 женщин), причем около 500 человек были избиты во время митингов, каждый третий получил травмы средней тяжести и увечья.

В основном пострадавшие от насилия на мирных собраниях — молодые мужчины. Средний возраст раненого — 31 год. Самые тяжелые травмы — от спецсредств: резиновых пуль и светошумовых гранат.

Какие условия в изоляторах?

В отчете говорится, что арестованных и задержанных перевозят в другие места заключения на автозаках двух типов: с отделениями по 1−1,5 м² («стаканами») и без отделений с лавками по бокам. Подавляющее большинство опрошенных, говорится в отчете, заявляют, что в эти отделения плотно набивали людей и им не хватало кислорода, некоторые буквально теряли сознание. В ноябре, когда стало холодно, при этапировании людей в душных автозаках, когда они из-за нехватки кислорода буквально были все мокрые, сотрудники ОМОНа открывали двери автозака — и люди замерзали.

Также в отчете идет речь, что не всем задержанным предоставляли возможность позвонить родным. И эти действия являются нарушением законодательства — ч. 3 ст. 8.2 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь — и причиняют как задержанным, так и их родственникам моральные страдания, ибо судьба их близких долгое время им была неизвестна.

Не всем травмированным своевременно в РУВД вызывали скорую помощь — решение об оказании медицинской помощи зависело от усмотрения сотрудников милиции, говорится в отчете. Медицинская помощь в ряде случаев оказывалась несвоевременно, либо в ней вовсе отказывалось, несмотря даже на видимые повреждения у задержанных.

В отчете также подчеркивается, что в ИВС и ЦИП на Окрестина не предпринимались меры безопасности и санитарии в связи с СOVID-19.

«Были случаи, когда избитых людей сразу заводили в одноместный карцер, даже по 4 человека, и держали там по 10 суток. При этом им не выдавались матрасы и иные спальные принадлежности. Карцер из себя представляет помещение площадью 3,2×1,7 м, с бетонным, покрытым плиткой полом, бетонными стенами, табуреткой посередине, туалетом и койкой, прикрученной к стенке. Окон и вентиляции в карцере не имеется. На прогулку не выводили, медицинскую помощь не оказывали, питьевую воду не предоставляли. Люди вынуждены были спать на полу. На жалобы и требования позвать начальника ИВС персонал не реагировал и заявлял, что начальник знает про их ситуацию», — говорится в отчете про ИВС.

Про ИВС в Жодино в отчете в том числе указано, что «до включения отопления в камерах было очень холодно, люди замерзали. Во всех камерах нет дверей в туалетах, что не обеспечивает интимность. Был случай, когда охранник раньше времени зашел в душ, где мылись женщины». Также написано, что опрошенные заявляют, что еду раздают заключенные, а люди с симптомами COVID-19 требовали осмотра медработником, но кроме таблеток парацетамола им ничего не давали.

По поводу СИЗО в Барановичах говорится, что в камерах очень холодно и сыро, ввиду чего задержанные часто заболевали. «Выдают старые грязные и сырые матрасы и грязное постельное белье. Санитарные условия неудовлетворительные, санитарных мероприятий в рамках эпидемии COVID-19 не проводится. В некоторых камерах трехъярусные койки, очень высокие, трудно забираться и страшно упасть. Расстояние между вторым и третьим ярусами 40 см, очень тяжело вставать, приходится неестественно выгибаться», — написано в отчете.

В отчете указано, что повсеместно во всех учреждениях, где отбывают арест задержанные протестующие, после 8 октября запретили лежать и сидеть на кроватях с 6 до 22 часов. Матрасы нужно было сворачивать и складывать на верхнюю койку. Разрешалось только сидеть за столом на деревянных скамейках или ходить. Яркие лампы дневного света перестали выключать на ночь. Запретили передавать сигареты, а также ручки и бумагу, что делает невозможным обжалование административного ареста в установленные сроки.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских правозащитных организаций в период с сентября по ноябрь направил 11 заявлений о возбуждении уголовных дел по фактам насилия, пыток и применения оружия и взрывчатых боеприпасов во время мирных собраний.



