Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 3 декабря выздоровели и выписаны 118924 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 141609 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1701 больше, чем днем ранее. Всего проведено 3335788 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умер 1181 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 7.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 64615624 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1495311 человек.



