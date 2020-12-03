Экономический суд лишил TUT.BY статуса СМИ

В Экономическом суде Минска рассмотрели дело по иску Мининформа против TUT.BY. Министерство считает, что «недостоверная информация» в материалах, за которые вынесены предупреждения, наносит вред государственным интересам. TUT.BY указывал, что лишение статуса СМИ ограничивает право граждан на доступ к достоверной информации. Судья постановил лишить TUT.BY статуса СМИ.

Суд начался с подачи ходатайств, а также заявления гражданки Марины Киселевич, которая просит признать ее третьим лицом по делу в связи с тем, что если TUT.BY потеряет статус СМИ, ее интересы на получение достоверной информации будут ущемлены. Судом ей было отказано.

Интересы TUT.BY защищают генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и адвокат Сергей Зикрацкий. Интересы Министерства информации представляет адвокат и партнер адвокатского бюро «Принципиал» Татьяна Шпилевская.

Защитник от Мининформа в качестве примеров нанесенного вреда государственным интересам привела материалы, по которым были вынесены предупреждения, указав, что, завышая размер сумм, которые подлежали к выплате работникам Комитета госконтроля, портал массово дезинформирует население о порядке распределения и расходования бюджетных средств. А также указывает, что публикация не соответствующей действительности информации, дискредитирующей деятельность госорганов в сложившихся общественно-политических условиях, наносит вред государственным интересам.

Защита TUT.BY считает, что Мининформ допустил нарушение, не указав, в чем в данном случае заключается государственный интерес. Кроме того, удовлетворение иска о лишении TUT.BY статуса СМИ будет направлено против информационного суверенитета Беларуси, согласно постановлению Совмина «О Концепции информационной безопасности», где говорится, что в порядке достижения информационного суверенитета государство обеспечивает развитие национальных СМИ.

Последствиями рассматриваемых нарушений, по мнению защиты истца, может быть возможность прекращения выпуска сетевого издания. Этой возможностью Мининформ и воспользовался, так как TUT.BY, по словам защиты министерства, неоднократно были допущены нарушения, за которые вынесены предупреждения. Это не скажется на правах граждан на получение информации, так как граждане получали ее и до получения порталом статуса СМИ.

Защита TUT.BY указывает, что в материале об увиденных нарушениях на избирательном участке получена информация от наблюдателя, что указано на статье. Мининформ не оспаривает факт количества избирателей, а говорит, что наблюдатель не мог обладать достоверной информацией, так как не находился в кабинете, где стояли урны. То есть Мининформ дает оценку того, как получалась информация, не ставя под сомнение саму информацию. Публикация этого материала не может нарушать государственные интересы. За материал о премиях вынесено предупреждение как за значительное превышение данных о размере премий, но при этом никто из граждан не может получить информацию об их размере, так как это «информация для служебного пользования», указывает адвокат. Так и журналистам впоследствии не удалось узнать их размер. В то же время выплата премий предусмотрена законодательными актами, и в материале не говорится, что они получены, например, незаконно, она не может нанести вред государственным интересам. По материалу о книге о Гарри Поттере была подана информация, полученная от одного источника, с последующим внесением официального комментария, опровергающего эту информацию.

— Говоря о трех существующих предупреждениях, необходимо соотносить их с количеством материалов, которые выпускались. 4692 материала было опубликовано за период от первого до последнего предупреждения. Из них Министерством информации было вынесено три предупреждения, которые считаются неоспоренными. Это 0,06% материалов, опубликованных на портале TUT.BY, — заявил адвокат Сергей Зикрацкий.

Напомним, с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения по материалам «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».

Лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.

18 сентября Министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. С 1 октября приказом министра информации Игоря Луцкого действие этого статуса для TUT.BY приостановлено до 30 декабря 2020 года.

После обжалования TUT.BY в Верховном суде вынесенных предупреждений одно из них было признано недействительным.



