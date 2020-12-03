Хельга Шмидт станет новым генсеком ОБСЕ

Новым генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) станет немецкий дипломат Хельга Шмидт, сообщил в четверг действующий председатель ОБСЕ Эди Рама.

«Я рад, что на этом совете мы собираемся назначить новое руководство ОБСЕ — Хельгу Шмидт генеральным секретарем, Матео Микаччи — директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Терезу Рибейру — в качестве представителя по свободе СМИ и Кайрата Абдрахманова — верховным комиссаром по национальным меньшинствам», — сказал Рама в ходе встречи совета министров ОБСЕ.

Шмид сменит на посту генсека Томаса Гремингера, чьи полномочия истекли в июле. С тех пор организация фактически находилась без формального руководителя.

Хельге Шмидт 59 лет, с 2016 года она является генеральным секретарем Европейской службы по международным делам. Перед этим находилась на посту заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам Европейской внешнеполитической службы (2011 – 2016 гг.).

Перед поступлением на службу в ЕВС, с 2006 по 2010 год работала Директором отдела политического планирования Высокого представителя по общей внешней политике и политике безопасности в Генеральном Секретариате Совета ЕС.

Хельга Шмид занимала ряд должностей в Министерстве иностранных дел Германии: работала в Канцелярии Министра в качестве главы Администрации (2003 – 2005 гг.) и Заместителя начальника политического штаба (2000 – 2003 гг.); с 1994 по 2000 г. была политическим советником в секретариатах двух министров иностранных дел Германии; с 1991 по 1994 г. – специалист по связям с общественностью Посольства Германии в США. Помощник личного секретаря Министра по европейским делам в 1990 – 1991 гг.

Окончила Мюнхенский университет (Ludwig Maximilians Universität) и Парижский университет — Сорбонну.



