Двоим пожизненное, двоим — 25 лет. Вынесли приговор по громкому убийству семьи под Белыничами

Павлюченко и Соловьев — 25 лет, Юшкевич и Ракутин — пожизненное. Такое решение вынес суд Могилевской области в отношении четырех обвиняемых по так называемому мощаницкому убийству. 15 лет назад в деревне Большая Мощаница Белыничского района убили семью из 6 человек, в том числе двоих детей. В этом заподозрили пятерых местных парней, их судили и вынесли оправдательный приговор. А спустя 14 лет снова задержали и теперь судили по тому же обвинению, пишет TUT.BY.

По приговору суда первые 5 лет лишения свободы из 25 Павел Павлюченко и Геннадий Соловьев проведут в тюрьме, остальные — в колонии строгого и усиленного режима соответственно. Пожизненное заключение Сергей Юшкевич и Николай Ракутин будут отбывать в колонии особого режима.

Всем четверым зачтется время пребывания под стражей, в том числе с момента задержания в 2005 году до оправдательного приговора в 2007-м, из расчета один день под стражей.

С Павлюченко и Ракутина суд постановил взыскать в пользу потерпевшего Цапика солидарно 800 рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением. В иске Цапика к Юшкевичу и Соловьеву о компенсации морального вреда отказано.

Подсудимые должны также компенсировать судебные издержки — по 9395 рублей каждый. Вещдоки дела суд постановил уничтожить. Все четверо фигурантов дела намерены обжаловать приговор.

Что произошло. Кратко

В ночь на 1 июня 2005 года в деревне Большая Мощаница Белыничского района убили семью: женщину 48 лет, ее 53-летнего сожителя и живших с ними 27-летнюю дочь с ее детьми 6 и 7 лет и ее 22-летнего сожителя. В деревне они успели прожить несколько дней после переезда из райцентра, где продали 3-комнатную квартиру, обремененную долгами за неоплату коммунальных услуг. Ее они обменяли с доплатой на деревенский дом.

На следующий день задержали пять подозреваемых — местных жителей: 24-летнего Павла Павлюченко, 18-летних одноклассников Сергея Юшкевича, Николая Ракутина и Геннадия Соловьева, а также 21-летнего Александра Клебча.

Их же в 2007 году и судили. На следствии молодые люди признавали вину, но в суде в один голос заявили: их били и заставляли сознаться в том, чего они не делали. Гособвинители тогда требовали троих обвиняемых расстрелять, двоих осудить на пожизненное заключение.

Суд оправдал обвиняемых в убийстве, а прокуратуре вынесли частное определение за недопустимые методы следствия. Но через 14 лет всех задержали снова — и снова обвиняют в том же убийстве. В этот раз следствие опирается на экспертизу запаховых следов, результаты которой якобы указывают на виновность мужчин.

Правда, Александр Клебча теперь перешел в статус свидетеля. Согласно психолого-психиатрической экспертизе, которую проводили в ходе предыдущего расследования, у него «легкая умственная отсталость (олигофрения в стадии дебильности), конкретность мышления крайне низкая, объем памяти сужен, удержание заученного материала непрочное, он не может раскрыть суть простых слов и понятий, не знает, сколько месяцев в году, просматриваются признаки повышенной внушаемости».

По версии обвинения, Павлюченко как главарь банды заранее спланировал преступление: напоить новоселов, забрать у них деньги за продажу квартиры. Помочь ему должны были подельники. В ночь на 1 июня они, пьяные, пришли в гости якобы познакомиться. Принесли с собой самогон, напоили новоселов, но так и не узнали, где лежат деньги.

Затем убили всю семью. Сначала — 22-летнего Леончика: его избили до смерти за отказ отдать деньги. Потом расправились с остальными новоселами. На телах детей зафиксировано около 20 ударов, причем дети в момент нападения спали — их убили как нежелательных свидетелей. Двое взрослых были задушены. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. Завладев деньгами и велосипедом, обвиняемые скрылись с места преступления.

Новые улики на вещдоках, которые должны были уничтожить

30 марта 2020 года началось новое рассмотрение дела об убийстве семьи. Напомним, обвинение опирается на экспертизу запаховых следов, результаты которой якобы указывают на виновность мужчин.

«Проведены судебные ольфакторные экспертизы запаховых следов, методика которых позволяет выявить и идентифицировать запаховые следы человека при условии консервации их кровью. По дополнительному заключению экспертов в запаховой пробе с толкушки выявлены запаховые следы, которые принадлежат Клебче, в запаховых пробах фрагмента кирпича и фрагмента наличника выявлены запаховые следы, которые происходят от Ракутина», — указано в определении Верховного суда.

При этом по приговору Могилевского областного суда вещдоки, в том числе и толкушка, и кирпич, должны были уничтожить после вступления в силу приговора — в 2007 году. Дом, где произошло убийство, сгорел за полгода до начала слушания в суде — в октябре 2019 года. В доме никто не жил, виновных в пожаре не нашли.

Павел Павлюченко, Сергей Юшкевич, Николай Ракутин и Геннадий Соловьев на суде заявили о своей невиновности — как и на процессе 13 лет назад. В последнем слове все четверо категорически отрицали свое участие в убийстве и ставили под сомнение объективность экспертизы и ее результатов.

Прокурор запросил для Павлюченко и Соловьева по 25 лет лишения свободы, для Юшкевича и Ракутина — пожизненное заключение.



