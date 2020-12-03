БФСС: МОК готов помочь с допуском на Олимпиаду пострадавшим за свою позицию белорусским спортсменам

Международный олимпийский комитет готов помочь с допуском на Олимпиаду белорусских спортсменов, выступавших с критикой властей после президентских выборов и пострадавшим за свою позицию, сообщает агентство “Интерфакс-Запад”.

“Спортсмены будут готовиться к Олимпийским играм, здесь работает спортивный принцип. Мы не можем гарантировать их участие вне квалификации. Они должны получить на руки олимпийские лицензии. Мы со своей стороны помогаем им в этом процессе. Международный олимпийский комитет выразил готовность оказать содействие, в том числе в коммуникации с международными спортивными федерациями в плане допуска вне заявки НОК белорусских спортсменов, которые пострадали за свою позицию”, – заявил исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александр Опейкин во время пресс-конференции в четверг.

При этом БФСС рассчитывает, что спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Токио под флагом Беларуси. “В данном случае будет действовать спортивный принцип. Если они (спортсмены. – ИФ) получат лицензии, пройдут квалификацию, то, естественно, у них будет возможность выступать под нейтральным флагом. Либо, надеемся, под новым флагом”, – сказал Опейкин.

“Эти переговоры с нашей стороны будут вестись. Здесь есть полное понимание со стороны международного спортивного сообщества”, – добавил он.

Кроме того, Опейкин сообщил, что на пятницу запланирована встреча в онлайн-формате фонда с представителями МОК, в частности с исполнительным директором.

Он также рассказал, что фонд уже оказал поддержку белорусским спортсменам примерно на 100 тыс. евро, но процесс сбора помощи продолжается.

В свою очередь глава международного департамента БФСС Анатолий Котов подтвердил заинтересованность фонда в том, чтобы белорусские спортсмены выступали под флагом Республики Беларусь. “Мы рассчитываем на то, что наши спортсмены будут представлять Беларусь на Олимпиаде под своим флагом, и будут делать это достойно”, – подчеркнул он.

Котов считает, что история с отбором и заявкой на олимпиаду будет “очередным тест-драйвом для Национального олимпийского комитета”. По данным БФСС, отдельных спортсменов, претендующих или завоевавших лицензии на игры, лишают возможности полноценно тренироваться, уменьшают спортивные стипендии и исключают из национальной команды. “Одна из задач фонда – восполнить эту паузу… В партнерстве с нашими коллегами по олимпийской семье мы стремимся этот пробел заполнить”, – заявил Котов.

Фонд уже подробно проинформировал МОК о шести таких случаях среди спортсменов-олимпийцев, а также готовит информацию о двух новых и о двух среди тренеров. Котов добавил, что одной из задач фонда является обеспечение условий для тренировки спортсменов вне зависимости от их политических взглядов.

Фонд спортивной солидарности был основан в августе 2020 года. К настоящему моменту разного рода поддержка оказана более чем 20 спортсменам, установлена коммуникация с МОК, а также с рядом национальных олимпийских комитетов, которые выразили готовность поддержать белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своего мнения.

Ранее более чем 800 белорусских спортсменов подписали открытое письмо с требованием провести новые честные выборы в стране и остановить насилие. Из-за отказа отозвать свою подпись были уволены или подверглись другим видам давления чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, бегунья Светлана Куделич, многоборец Андрей Кравченко и другие именитые спортсмены и тренеры. Кроме того, экс-баскетболистка сборной Беларуси и лучшая центровая чемпионата мира-2010 Елена Левченко была арестована на 15 суток за участие в мирных акциях протеста. Спортсменку задержали в минском аэропорту 30 сентября перед вылетом на плановое лечение в Германию.



