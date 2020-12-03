Белорусские оппозиционерки удостоены премии имени Мартина Лютера

Награда присуждена Веронике Цепкало, Светлане Тихановской и Марии Колесниковой. По словам оргкомитета премии, эти три женщины символизируют борьбу десятков тысяч белорусов за демократическое будущее, сообщает DW.

Премии имени Мартина Лютера “Бесстрашное слово” за 2021 год удостоены три белорусские оппозиционерки – Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова. “Эти три женщины символизируют борьбу тысяч мирных демонстрантов за политические перемены в Беларуси”, – сообщил оргкомитет премии 2 декабря. Церемония награждения состоится 24 апреля в Вормсе.

Светлана Тихановская баллотировалась на пост президента Беларуси после того, как власти этой страны сначала отказали в регистрации ее мужу Сергею Тихановскому, а затем взяли его под стражу. Вероника Цепкало – жена также отстраненного от выборов политика Валерия Цепкало. Мария Колесникова была главой предвыборного штаба участника предвыборной кампании Виктора Бабарико.

Премия “Бесстрашное слово” учреждена союзом 16 городов, в которых жил и работал великий немецкий реформатор Мартин Лютер. Один раз в два года она вручается людям, которые смело защищают свои убеждения, встречая на своем пути жесткое сопротивление. В 2011 году премии был удостоена российская “Новая газета” во главе с ее главным редактором Дмитрием Муратовым. В 2012 году в список номинантов попала панк-группа Pussy Riot, устроившая в московском храме Христа Спасителя акцию протеста против избрания Владимира Путина на пост президента России.



