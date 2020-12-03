БАЖ призвала структуры ООН приложить все усилия, чтобы белорусские журналистки были освобождены

БАЖ приняла участие в онлайн-семинаре под эгидой ООН «Политические заключенные в Беларуси: взгляд гражданского общества», сообщает пресс-служба ОО «Белорусская ассоциация журналистов».

В преддверии Международного дня прав человека Европейская делегация при ООН в Нью-Йорке вместе с организациями гражданского общества Беларуси провела онлайн-встречу, чтобы продемонстрировать роль субъектов гражданского общества в Беларуси.

Во встрече участвовали представители системы ООН, государств-членов и гражданского общества, в частности посол Олоф Скуга, глава Представительства ЕС при ООН в Нью-Йорке. Выступили Эймон Гилмор, специальный представитель ЕС по правам человека, Илзе Брандс Кехрис, помощник Генерального секретаря ООН по правам человека.

Беларусь представляли Ольга Сехович – член Белорусской ассоциации журналистов, юрист, Валентин Стефанович – заместитель председателя незарегистрированного правозащитного центра «Весна», Елена Огорелышева – член феминистской группы Координационного совета, Олег Гулак – председатель Белорусского Хельсинкского комитета.

Обсуждались репрессии в отношении граждан Беларуси после выборов 9 августа, положение политических заключенных, в частности, работников СМИ, женщин и правозащитников; реабилитация и компенсации незаконно задержанным; действия для расследований, правосудия и ответственности.

Представитель ОО «БАЖ» Ольга Сехович в своем выступлении отметила, что впервые в Беларуси сложилась ситуация, когда сразу три журналиста являются политзаключенными. Это Катерина Борисевич, Катерина Андреева и Дарья Чульцова.

«Беларусь – страна, где условия предварительного заключения являются бесчеловечными, унижающими достоинство и дискриминационными по отношению к женщинам», – подчеркнула Ольга Сехович.

Журналисты преследуются исключительно за осуществление ими своего права на свободу выражения мнений и должны быть освобождены, а уголовные дела против них прекращены.

«Я хотела бы призвать государства – члены ООН, специальные процедуры ООН по правам человека, гуманитарные и женские правозащитные организации приложить все усилия, чтобы три белорусские журналистки, которые являются политическими заключенными, не остались в тюрьме», – обратилась Ольга Сехович в своем выступлении к аудитории.



