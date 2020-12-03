Арина Соболенко и Виктория Азаренко — в числе претенденток на титул WTA «Теннисистка года»

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко попали в число претенденток на звание «Теннисистка года», названных WTA.

Также на титул претендуют американка София Кенин, румынка Симона Халеп, японка Наоми Осака и полька Ига Свентек.

В завершившемся сезоне Соболенко записала в актив титулы WTA, завоеванные на турнирах в Дохе, Остраве и Линце. Азаренко одержала победу на турнире Western & Southern Open и сумела выйти в финал US Open.

Виктория также попала в номинацию «Камбэк года». Здесь белоруске противостоят болгарка Цветана Пиронкова, румынка Патрисия-Мария Тиг и немка Лаура Зигемунд.

Обладательниц титулов определяет профессиональное жюри спортивных журналистов. Результаты голосования будут объявлены WTA на следующей неделе.



