Александр Добровольский: возможные сценарии развития ситуации в Беларуси и участие в них Тихановской

Сегодня, 3 декабря, Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период. Советник Светланы Тихановской Александр Добровольский представил возможные сценарии развития ситуации в Беларуси и участие в них самой Тихановской. Публикуем текст без сокращений.

Беларусь находится в ситуации острого политического кризиса, который возник после того, как бывший президент страны Александр Лукашенко проиграл выборы, но решил остаться у власти, сфальсифицировав результаты голосования. По многочисленным свидетельствам, выборы выиграла Светлана Тихановская, и в этом не сомневается большинство граждан Беларуси.

Сразу после выборов начались массовые акции протеста, которые продолжаются уже почти четыре месяца. Протестующие требуют прекращения репрессий, освобождения политзаключенных и проведения новых честных выборов. Международное сообщество в своем подавляющем большинстве не признало Лукашенко избранным президентом, при этом ведущие страны мира фактически признают победительницей выборов Светлану Тихановскую, с которой проводятся встречи на высшем уровне.

Нынешняя ситуация политического кризиса не устраивает ни удерживающих власть, ни протестующих. Общий интерес выйти из политического кризиса мог бы способствовать началу переговоров о проведении новых выборов, но пока этого не происходит. Светлана Тихановская с самого начала предложила переговоры и инициировала для этого создание Координационного совета. Александр Лукашенко на переговоры с Координационным советом идти не хочет и преследует его членов. Как альтернативу переговорам Лукашенко предлагает проведение конституционной реформы в неопределенные сроки, проект изменения Конституции также не предъявлен обществу. Протестующие воспринимают это как обман и попытку тянуть время. В стране идут массовые репрессии против протестующих.

В этой ситуации события могут развиваться по нескольким сценариям:

1. Новые выборы в результате переговоров.

Вариант 1.1. Лукашенко принимает решение о готовности к переговорам. Он назначает переговорную группу. Со стороны протестующих в переговорах принимает участие переговорная группа, назначенная Светланой Тихановской, группа сотрудничает с Координационным советом.

Вариант 1.2. Группа людей, представляющих интересы прежней власти, принимает решение о вступлении в переговоры. Они формируют переговорную группу. Со стороны протестующих в переговорах принимает участие переговорная группа, назначенная Светланой Тихановской, группа сотрудничает с Координационным советом.

Предмет переговоров – проведение новых выборов и порядок действий в переходный период. Возможно обсуждение порядка действий в период до вступления в полномочия вновь избранных органов власти.

Темы переговоров:

Кто проводит выборы, как формируются избирательные комиссии?

В какой очередности проводятся выборы в разные органы власти (президентские, парламентские, местные)?

По какому законодательству проводятся выборы?

Как согласовывается и принимается новая Конституция?

Как обеспечивается управляемость страной в период до вступления в полномочия вновь избранных органов власти?

Как обеспечивается стабильность экономики в переходный период?

Как обеспечивается соблюдение договоренностей, достигнутых в результате переговоров?

Какие гарантии даются представителям прежней власти взамен на освобождение политзаключенных, отказ от применения насилия и на согласие выполнять достигнутые на переговорах договоренности?

2. Новые выборы в результате того, что должность президента становится вакантной.

Вариант 2.1. Бывший президент покидает страну.

Вариант 2.2. Бывший президент подает в отставку. Возможное следствие – перетекание ситуации в вариант 1.1.

Вариант 2.3. Бывший президент подвергается аресту.

Возможные действия:

1. Созывается Круглый стол для принятия согласованных решений о порядке проведения выборов. В Круглом столе принимают участие представители Правительства с одной стороны и Светланы Тихановской и Координационного совета с другой стороны. Возможное следствие – перетекание в вариант 1.2.

2. Светлана Тихановская вступает в должность исполняющей обязанности Президента и организует выборы. При этом должны быть решены вопросы, перечисленные как темы для переговоров в сценарии 1.

3. Ужесточение режима, массовые репрессии, возможное введение чрезвычайного или военного положения.

Принимается указ президента о чрезвычайном или военном положении, вводится комендантский час на части территории страны, закрываются границы, ограничивается передвижение по территории страны, десятки тысяч человек в заключении, оппозиция переходит в подполье. Формируется Движение Сопротивления.

Следствие: Лукашенко остается у власти на некоторый период, но отсутствие его легитимности и дефицит ресурсов для существования режима сокращают этот период. Сценарий становится неустойчивым, есть тенденция перетекания его в сценарий 1 или 2.

Повысить устойчивость, хоть и не на долгий период, может массированная внешняя финансовая подпитка режима, которая может поступить только из России. Сама такая поддержка будет для России серьезной проблемой. Будут ужесточены санкции против руководства Беларуси и России. Сценарий так или иначе будет иметь тенденцию перетекать в сценарий 1 или 2.

4. Попытки со стороны Лукашенко затянуть время с обещанием конституционной реформы в надежде, что протесты утихнут.

Проводится Всебеларусское народное собрание (которое является неконституционным органом). На собрании принимается проект изменения Конституции (скорее всего, без конкретного содержания и без конкретных сроков реализации). Несмотря на возможное затягивание времени, Лукашенко в этой ситуации остается нелегитимным, на общественную поддержку он рассчитывать не сможет. Кризис государственного управления и экономический кризис будут усиливаться. Акции протеста будут продолжаться, приобретая новые формы. Будут расти и укрепляться новые общественные структуры сопротивления, от независимых профсоюзов до местных инициатив.

Объявление новых президентских выборов весной 2021 года могло бы смягчить ситуацию и ослабить протесты, но Лукашенко вряд ли на это пойдет. Затягивание же нынешней неопределенной ситуации не может продолжаться бесконечно. Если не будет признаков перемен, обострение кризиса возможно в любой момент.

Крайне маловероятно, что удастся сохранить управляемость до весны 2021 года. Вероятность продержаться до осени и вовсе близка к нулю. Этот сценарий неустойчив и будет иметь тенденцию к перетеканию в сценарии 1, 2 или 3 (который также неустойчив).

5. Введение в Беларусь российских военных и полицейских формирований.

Вариант 5.1. Инкорпорация Беларуси в состав России. В этом случае у России хватит ресурсов на содержание режима на довольно долгое время, но санкции, большая нагрузка на экономику и внутренние волнения приведут к нестабильности ситуации в России.

Вариант 5.2. Инкорпорации не будет. При этом последствия будут близкими к варианту 5.1.

Россия вводит войска и полицейские силы, ссылаясь на обязательства в рамках ОДКБ и\или просьбу руководства Беларуси. Лукашенко либо отстраняется от должности, либо лишается реальной власти.

Происходит раскол в силовых структурах. Формируется Движение Сопротивления. Начинаются массовые протесты, появляются очаги вооруженных столкновений. Вводятся жесткие санкции против руководства Беларуси и России. Грозит отключение от SWIFT. В России начинаются волнения. У России достаточно ресурсов на поддержание ситуации в течение нескольких лет. Однако ситуация становится нестабильной. Будут тенденции перетекания сценария в сценарий 1 или 2. При этом общественные настроения приведут к появлению массового антироссийского движения. Отношения с Россией будут безнадежно испорчены.

6. Номенклатурный или военный переворот. Отстранение Лукашенко от власти.

Вариант 6.1. Номенклатурный переворот. Группа высокопоставленных чиновников отстраняет Лукашенко от власти. Следствие: перетекание в сценарий 2.

Вариант 6.2. Военный переворот. Подразделения силовых структур берут под контроль ситуацию, нейтрализуют репрессивные подразделения и отстраняют Лукашенко от власти. Следствия:

1. Перетекание в сценарий 2.

2. Период военного положения, затем перетекание в сценарий 2.

Анализ вышеперечисленных сценариев показывает, что только два из них устойчивы и могут иметь стабильные последствия. Это сценарии 1 и 2. Результатом реализации этих сценариев является разрешение базового противоречия (Народ отказал Лукашенко в доверии и требует его ухода, но Лукашенко отказывается уходить).

Объявление новых выборов переориентирует внимание общества на избирательную кампанию, причина для протестов исчезнет. Если общество воспримет новые выборы как свободные и справедливые, будут созданы условия для развития страны без серьезных внутренних конфликтов в течение как минимум нескольких лет. Если выборы будут снова сфальсифицированы, ситуация в стране останется нестабильной.

Сценарии 3, 4, 5 и 6 нестабильны по нескольким причинам. Одна из причин состоит в том, что власть останется нелегитимной и не будет иметь поддержки общества. Вторая причина заключается в том, что для поддержания минимальной стабильности потребуется слишком много ресурсов, которых у нынешней власти не хватит надолго. Если вмешается Россия, ресурсов будет больше, но и они не бесконечны. К тому же в такой ситуации неизбежна дестабилизация ситуации в самой России. Третья причина – неизбежный экономический кризис из-за внутренних (сопротивление населения) и внешних причин (санкции, международная изоляция). По этим и другим причинам сценарии 3, 4, 5 и 6 будут иметь тенденцию к перетеканию в сценарии 1 и 2.

Офис Светланы Тихановской разработал концепцию проведения новых выборов и проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко. В ближайшее время оба проекта будут опубликованы.