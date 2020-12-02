В ожидании праздника: где и когда будут продавать новогодние елки?

Первые елочные базары заработают в Беларуси 19 декабря.

Совсем скоро стартует сезон елочных базаров. По данным Министерства лесного хозяйства, в стране организуют свыше 1,1 тыс. торговых точек от лесхозов, где будет представлена продукция по самым низким ценам. Работать елочные базары будут во всех областных и районных центрах, на территории лесничеств и лесхозов.

В ассортименте традиционно представят ели, сосны, а также новогодние букеты и деревья в кадках. Что касается последних, то их будут продавать во всех населенных пунктах с численностью жителей свыше 30 тыс. человек. Стоимость хвойных может зависеть от вида и размера деревца, региона продажи, однако она будет существенно ниже, чем у частных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Минск и Минская область

В столице елочные базары откроются 22 декабря. Живые новогодние деревья будут продаваться в 80 точках города до конца месяца. Продукцию лесхозов представят лишь в двух точках: в ГЛХУ «Минский лесхоз» по адресу ул. Багратиона, 70 (заработает с 21 декабря), а также на ул. Притыцкого, 146, где с 22 декабря продукцию будет реализовывать Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр.

Вместе с тем лесхозы Минской области развернут активную торговлю в населенных пунктах, вплотную примыкающих к столице: в Боровлянах, Сенице, Валерьяново и других.

Брестская область

В областном центре елочные базары откроются с 19 декабря. Кроме того, в крупных торговых сетях города уже организованы секции по продаже товаров новогоднего и рождественского ассортимента. Праздничные ярмарки заработали с 1 декабря. Приобрести товары там можно будет вплоть до Нового года.

Витебская область

Елочные базары в регионе развернутся также с 19 декабря. По данным Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения, всего лесхозы области планируют реализовать около 29 тыс. новогодних деревьев. Для удобства населения режим работы торговых объектов будет максимально продлен. В ассортименте традиционно предложат ели, сосны, елочные букеты и деревья в кадках. Последние пользуются у населения повышенным спросом, поэтому объем их реализации планируется увеличить до 2,5 тыс. Свыше трети от этого количества подготовил к продаже Оршанский лесхоз.

В среднем стоимость срубленного новогоднего дерева до 1 м на елочных базарах составит 11 рублей, 1-2 м – около 14 рублей, за большую ель 2-3 м придется заплатить 19 рублей.

В Витебске в этом году елки будут продавать в 16 точках: на Полоцком, Смоленском, Южном рынках; Пролетарской площади; возле торговых центров GREEN, «Гиппо», «Трио», магазинов «Евроопт» (проспект Московский, 45/1 и 130), «Веста» (проспект Победы); «Доброном» (ул. Правды, 64а), «Витебские продукты» (ул. Смоленская; на пересечении проспекта Фрунзе и ул. Смоленской); а также на улицах Мира, 44; Титова, 113; Чкалова (остановка «Юг-7»).

Гомельская область

В самой южной области страны продавать живые елки начнут 23 декабря. Более подробную информацию о точках реализации и стоимости новогодних деревьев в ближайшее время опубликуют на сайте лесохозяйственного учреждения.

Гродненская область

Елочные базары в регионе откроются с 18 декабря. Заметим, в разных районах области время начала их работы может отличаться. Стоить новогодние ели будут от 10 до 16 рублей. Графики работы торговых точек и места их расположения опубликуют на сайтах облисполкома и райисполкомов.

Могилевская область

Елочные базары заработают в Могилеве с 23 декабря. Под торговлю праздничными деревьями в городе отвели более 20 площадок. Стоимость елей будет зависеть от их размера. Например, цена на елочку до метра стартует от 7 рублей. Деревья повыше, соответственно, обойдутся дороже.

За самовольную вырубку – штраф

В предновогодний период работники государственной лесной охраны будут проводить рейды, направленные на пресечение незаконных рубок новогодних деревьев. В этом году также организуют патрулирование лесов вблизи населенных пунктов, дорог и хвойных молодняков, к которому привлекут работников Госавтоинспекции. У граждан, перевозящих новогодние деревья, будут проверять документы, подтверждающие их законное приобретение. Активно в предновогодние дни гослесохрана намерена использовать камеры фото- и видеофиксации.

Самовольная рубка елки грозит штрафом от 5 до 50 базовых величин (1 БВ – 27 рублей).



