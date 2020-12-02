В Минске все-таки изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте

В столице изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом, как сообщает «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Минск. Официально».

Соответствующее решение Мингорисполкома вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь. Это произойдет в ближайшее время.

Как сообщил директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов, тариф на проезд в городском общественном транспорте увеличится на 10 копеек. То есть одна поездка в автобусах, работающих в обычном регулярном сообщении, а также в троллейбусах, трамваях и электробусах обойдется пассажирам в 75 копеек, при покупке талона у водителя — в 80 копеек; в автобусах-экспресс — соответственно в 90 и 95 копеек; жетон в метро будет стоить 80 копеек.

На 15 % повысятся также цены на проездные документы — сроковые и на поездки.

Тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на 1 копейку за 1 км.

Буквально накануне в Мингориполкоме заявили, что в Минске тарифы пока повышаться не будут.



