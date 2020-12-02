В маске даже Лев Сапега с Барбарой Радзивилл

Необычно поддержать посетителей в это непростое время решил Национальный исторический музей. Сначала увидеть фото деятелей различных эпох, облаченных в средства индивидуальной защиты, можно было только на странице учреждения в Instagram, а несколько дней назад такие же снимки разместили по всему зданию, сообщает Минск-Новости.

— Через социальные сети стараемся приободрить минчан, потому что сами переживаем и волнуемся. Пытаемся показать, что мы вместе и справимся с этим, главное — соблюдать все меры безопасности, — рассказывает заведующий отделом информационно-выставочной работы Анастасия Наркевич. — Вот и на исторических деятелей надели маски, чтобы они от нас не отличались. Если это заставит кого-то улыбнуться, это уже будет хорошо.

Из-за пандемии сокращать режим работы музея не стали — он по-прежнему открыт ежедневно с 11 до 19 часов. В учреждении рассказали и то, что посетителей в период массовой заболеваемостью COVID-19 стало меньше.



