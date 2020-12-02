В Колумбии нашли тысячи древних рисунков на скалах

Изображения ледникового периода проливают свет на жизнь людей и животных 12 тысяч лет назад.

В тропических лесах Амазонки на территории Колумбии нашли десятки тысяч наскальных рисунков, которые были созданы 12 500 лет назад, сообщает The Guardian.

Отмечается, что речь идет об одной из самых крупных в мире коллекций доисторического искусства.

Возраст наскальных картин частично определили по изображениям вымерших животных ледникового периода, таких как мастодонт, палеолама, гигантские ленивцы и лошади. Именно их увидели и запечатлели первые люди, достигшие Амазонки.

Также на скалах нарисованы рыбы, черепахи, ящерицы, птицы, танцующие люди.

Ученые из Великобритании и Колумбии обнаружили рисунки в Серраниа-де-ла-Линдоса еще в прошлом году, однако информацию об этом держали в секрете.

“Мы смогли увидеть животных, которые теперь вымерли. Рисунки настолько естественны и настолько хорошо сделаны, что у нас не возникает сомнений, что вы смотрите, например, на лошадь. У лошади ледникового периода была дикая тяжелая морда. Рисунок настолько детализирован, что мы можем увидеть даже конский волос. Это восхитительно”, − подчеркнул руководитель британо-колумбийской команды исследователей Хосе Ириарте.

Об уникальной находке, которую успели окрестить “Сикстинской капеллой древних”, Channel 4 снял большой сериал Тайны джунглей: Затерянные королевства Амазонки, который выйдет на экраны в декабре этого года.

Фото: twitter.com/BartheCloclo



