В Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему – Головченко

В Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему, сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности правительства до 2025 года, передает БЕЛТА.

“Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей”, – сказал Роман Головченко.

В правительстве прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране. По словам премьер-министра, предстоит акцентированная работа с организациями, в которых уровень средней зарплаты складывается ниже среднеотраслевого значения.

Предусматривается переход на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике.

“Для работников бюджетной сферы в меру возможностей бюджета предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки. В реальном секторе экономики будет сохранен принцип зарабатывания денег через повышение производительности труда. Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд, совершенствовании системы мотивации управляющего персонала”, – сказал Роман Головченко.



