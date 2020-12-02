Умерла звезда фильма “Весна на Заречной улице” Нина Иванова

Причина смерти не называется, при этом говорится, что актриса ушла из жизни после продолжительной болезни.

Скончалась исполнительница главной роли в фильме “Весна на Заречной улице” Нина Иванова, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ, передает Sputnik.

“1 декабря 2020 г. на 87 году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова”, – говорится в сообщении.

Прощание с актрисой состоится 4 декабря в прощальном зале морга 59 больницы, добавили в Союзе.

Нина Иванова – советская киноактриса. Впервые она дебютировала в кино в 10 лет в фильме Виктора Эйсымонта “Жила была девочка”. Известность пришла к Ивановой после роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме “Весна на Заречной улице” режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева.

Затем она исполнила роли в таких фильмах, как “Киевлянка”, “Любовью надо дорожить”, “Серая болезнь”, “Еще можно успеть”, сняла несколько сюжетов журнала “Ералаш” в качестве режиссера.



