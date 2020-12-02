Самая мощная за 3 года вспышка произошла на Солнце

Активный центр, который произвёл эту вспышку, 6 – 7 декабря 2020 года окажется точно на линии Солнце-Земля, однако повлияет ли это на нашу планету, ученые пока не могут сказать определенно.

Самая сильная с осени 2017 года вспышка на Солнце произошла в воскресенье, 29 ноября, сообщают ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Ее мощность оценивается в 4 из 5 баллов.

Наблюдатели считают, что реальная мощность вспышки могла быть больше, поскольку центр взрыва находился на обратной, невидимой с Земли, стороне Солнца.

– Такое расположение вспышечной области исключает возможность влияния события на Землю, — заявляют ученые.

Однако вследствие вращения светила активный центр, породивший вспышку, к 6 – 7 декабря окажется точно на линии Солнце-Земля.

Сохранится ли до этого времени активность Солнца, пока прогнозировать сложно.



