Отвезли в лес и заставили копать могилу — за похищение человека арестован житель Ушач

29 ноября жителя одной из деревень Полоцкого района затолкали в багажник легковушки и увезли в лес, где заставили копать себе могилу.

Около шести часов утра 29 ноября 27-летний житель Ушачей вместе со своими знакомыми приехал в деревню Полоцкого района – к местному жителю, своему ровеснику. Они разбили в избе окна, а когда хозяин выскочил на улицу — затолкали его в багажник своей машины.

Потерпевшего привезли в лес и заставили рыть себе могилу. Одному из похитителей сообщили, что очевидцы вызвали милицию. Тогда компания уехала, а потерпевшего сельчанина оставила в лесу.

Пока милиции удалось задержать только одного из киднепперов — это 27-летний молодой человек из Ушач. В отношении парня возбудили уголовное дело по части 1 статьи 182 УК — похищение человека. Личности остальных участников похищения пока пытаются установить, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.



