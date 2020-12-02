Минское Динамо разгромила в гостях Нефтехимик

Принс и Шарангович забили по две шайбы.

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское Динамо не оставило шансов на выезде Нефтехимику, обыграв клуб Андрея Костицына со счётом 5:1.

Примечательно, что единственную шайбу хозяев забил форвард сборной Беларуси, который присоединился к клубу этим летом после расставания с зубрами.

Отметим, что минчане впервые победили в Нижнекамске с 2016-го года. Зубры набирают очки в четырёх играх подряд.

В активе минского Динамо 39 очков после 31 игры и команда поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице Западной конференции.

Нефтехимик – Динамо-Минск – 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 01:18 Шарангович (Фальковский, Мерфи); 0:2 – 14:55 Принс (Козун, Менелл), ГБ; 0:3 – 15:53 Шарангович (Менелл, Спунер), ГБ; 0:4 – 38:04 Принс (Фурх, Демков); 1:4 – 47:50 Костицын (Гудачек), ГБ; 1:5 – 51:22 Мартынов (Сушко, Шарангович)

Штраф: 10 – 14

Броски: 32 (12+6+14) – 32 (14+10+8)

Вбрасывания: 33 – 29

Время в атаке: 11:46 – 11:52

Нефтехимик: Иванников (Барулин); Осипов – Волгин, Порядин – Кучерявенко – Хайруллин; Рантакари – Брынцев, Энлунд – Гудачек – Костицын; Сидоров – Абросимов, Бякин – Галузин – Бикмуллин; Буцаев – Чивилев – Шафигуллин; Шутов, Воробьев.

Динамо Минск: Фурх (Тэйлор); Колячонок – Менелл, Горбунов – Спунер – Козун; Фальковский – Мерфи, Принс – Шарангович (К) – Демков; Знахаренко – Еременко, Воронин – Протас – Алистров; Сушко – Усов – Мартынов; Дерябин, Лодня.



