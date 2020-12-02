Экс-руководитель Скидельского сахарного комбината обвиняется в получении Br16 тыс. взяток

Прокуратура направила в Гродненский областной суд уголовное дело в отношении одного из бывших руководителей ОАО “Скидельский сахарный комбинат”, которому инкриминировано получение взяток по ч.1 и ч.2 ст.430 УК, сообщила служба информации прокуратуры Гродненской области.

“После изучения материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с правовой квалификацией содеянного”, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры в среду.

Избранную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Согласно материалам дела, переданного в суд, в период с 2015 по июль 2020 года обвиняемый получил от индивидуальных предпринимателей незаконные денежные вознаграждения за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию.

“Как правило, взяткодатели передавали обвиняемому деньги за содействие в заключении выгодных договоров перевозок сахарной свеклы и обеспечение постоянного сотрудничества с акционерным обществом”, – отметили в прокуратуре.

Всего установлено 16 фактов получения обвиняемым взяток на сумму свыше Br16 тыс. Около Br14 тыс. дохода, полученного преступным путем, мужчина возместил в добровольном порядке в ходе следствия.

Как сообщалось, в конце января силовые структуры задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Беларуси. В частности, задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. Сообщалось также, что фигурантом “сахарного дела” является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, через которую белорусский сахар продавался в России.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк позже сообщил, что руководители сахарных заводов были задержаны за мошеннические схемы при поставках продукции в Россию.

По данным КГБ республики, фигуранты “сахарного дела” ежегодно получали взятки, сумма которых исчислялась сотнями тысяч долларов. Советы по конспирации фигурантам “сахарного дела” давал бывший замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня.



