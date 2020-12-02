Глава МИД ФРГ выступил за расширение санкций Евросоюза против белорусских властей

На международной онлайн-конференции под названием “Минский форум” глава МИД ФРГ Хайко Маас в обращении к участникам мероприятия заявил, что ЕС может в очередной раз расширить санкции против Минска, если власти не начнут диалог с протестующими, сообщает ТАСС.

“Поскольку Лукашенко и правящая верхушка продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций воздействовать на основных сторонников властей в Минске”, – заявил Маас на “Минском форуме”, который в этом году проводится уже 18-й раз.

Хайко Маас добавил, что “кризис последних месяцев коренным образом изменил Беларусь: рушится старая система – растет новая страна”, в этой связи “нас всех объединяет то, что мы хотим помочь этой новой Беларуси прорваться”. Однако есть “человек, который отказывается от диалога и сажает в тюрьму тысячи ни в чем не повинных белорусов”, отметил министр.

Он также напомнил, что ЕС уже ввел два блока санкций. “Если Лукашенко и его сторонники не поддадутся, то мы шаг за шагом расширим эти санкции, это решение ЕС, – добавил глава МИД ФРГ. – Мы консультируемся с нашими европейскими партнерами по поводу того, как можно собрать неопровержимые доказательства ежедневных нарушений прав человека в Беларуси и в конце концов начать судебное преследование виновных”.

“Минский форум” был создан в ноябре 1997 года немецким Фондом науки и политики и белорусским аналитическим центром “Стратегия”. С 1999 года проводится под эгидой германо-белорусского общества DGB. Целью конференции является “поддержание политических и межобщественных контактов между Беларусью, Германией и ЕС в сложной политической ситуации”.



