Белорус нашел огромную авиабомбу и решил сдать ее в металлолом

УВД Бресткого облисполкома сообщает о курьезном случае, который мог закончиться трагедией, пишет the-village.me.

В дежурную часть Пинского РОВД поступило сообщение о найденном боеприпасе.

Мужчина, прогуливаясь на пустыре вблизи деревни Жабчицы, увидел, что из земли виднеется кусок металла. Сельчанин вытащил находку и решил сдать ее на металлолом.

Однако в этот момент на подозрительный объект в руках жителя деревни обратили внимание соседи. Они потребовали немедленно положить на землю странный предмет и позвонили в милицию.

На место выехали сотрудники районного отдела милиции и оперативно перекрыли территорию.

Военнослужащие саперно-пиротехнической группы воинской части 7404 идентифицировали находку как 50-килограммовую немецкую авиационную бомбу, которая использовалась во время Великой Отечественной войны, предположительно, для уничтожения аэродрома, находящегося на этой территории.

Авиабомба SD-50 оснащена особым типом взрывателей, поэтому любое неосторожное воздействие на боеприпас могло привести к детонации. Специалисты, погрузив взрывоопасный объект в специально оборудованный автомобиль, вывезли бомбу на полигон, где она была успешно обезврежена.

Фугасная авиабомба SD-50, принадлежавшая бомбардировщику военно-воздушных сил гитлеровской Германии, была принята на вооружение в 1940 году. Вес взрывчатого вещества – 16 кг, разлет осколков – 600 м.



