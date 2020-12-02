Актер Борис Плотников умер из-за коронавируса

Борис Плотников, народный артист Российской Федерации, известный по роли доктора Борменталя в фильме “Собачье сердце”, умер в возрасте 71 года из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

“Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ”, – сообщил Заславский.

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в городе Невьянске (Свердловская область РФ). Окончил школу № 57 в городе Новоуральске, Свердловское театральное училище (1970, курс Юрия Жигульского) и филологический факультет Уральского государственного университета (1983). С 1970 по 1978 год служил в Свердловском ТЮЗе. С 1978 года на сцене Московского театра сатиры. С 1988 года – в Центральном академическом театре Советской Армии, с 2002 года – в труппе МХТ имени А.П. Чехова.

В кино дебютировал в 1976 году в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение», принесшем ему всесоюзную известность. Также известен по роли доктора Борменталя в телефильме “Собачье сердце”. В 1992 году сыграл главную роль заключенного Данилова в мистерии композитора Алексея Рыбникова “Литургия оглашенных”.

Являлся профессором кафедры Мастерства актера, руководителем мастерской ГИТИСа.

Автор книги “Моя надежда, мука и награда…”.



