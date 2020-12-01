“Возвышать голос за правду и справедливость – это внутренняя потребность христиан”: открытое письмо белорусских священников и верующих

Сегодня было опубликовано открытое письмо христиан Беларуси, выступивших против насилия в нашей стране, за восстановление законности и проведение новых справедливых президентских выборов. Под ним подписались уже более 5000 человек.

“Мы, верующие всех христианских конфессий Беларуси, осознавая свою ответственность перед Богом и обществом, заявляем:

– Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения – это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства – это Божья заповедь.

– Применение оружия силовыми структурами Беларуси, которое привело к гибели мирных граждан, пытки и причинение тяжких телесных повреждений перевели политическое противостояние в морально-этическую плоскость. Поддерживать незаконные действия властей безнравственно. Молчать о беззаконии в Беларуси – это значит причинять страдания десяткам тысяч человек по всей стране.

Возвышать голос за правду и справедливость – это внутренняя потребность христиан, живущих в соответствии с евангельским нравственным законом и в согласии с совестью, которая является голосом Божиим”, – говорится в открытом письме.

Христиане Беларуси в своем обращении призвали каждого человека, представляющего государственные органы, сделать все от него зависящее, чтобы остановить насилие в отношении граждан нашей страны, которые мирно выражают свое мнение о сложившейся ситуации, что гарантируется статьей 33 Конституции Республики Беларусь; восстановить законность, для чего необходимо освободить всех задержанных по политическим мотивам и привлечь к ответственности представителей государственных органов, нарушивших законы Республики Беларусь; провести новые президентские выборы в кратчайшие сроки, предусмотренные законодательством. Выборы должны соответствовать международным демократическим стандартам.

Верующие не сомневаются, что выполнение этих требований снимет претензии граждан Беларуси к властям и восстановит общественное спокойствие.

“Мы сочувствуем всем пострадавшим. Сердца христиан Беларуси и двери наших церквей открыты для нуждающихся в помощи, независимо от политических предпочтений. Мы поддерживаем граждан Беларуси, которые реализуют данное Богом и подтвержденное Конституцией РБ право на свободу мнений и убеждений, их свободное выражение в рамках закона без применения насилия. Мы просим каждого молиться Богу и делать все от него зависящее, чтобы восстановить мир, согласие и справедливость в нашем общем доме – Беларуси. Мы призываем всех христиан публично высказаться против беззакония и насилия в Беларуси, потому что молчание означает сотрудничество с угнетателями”, – заявили белорусские христиане.



