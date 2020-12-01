В Минске пока не планируют повышать оплату проезда в общественном транспорте

Пресс-служба Мингорисполкома сообщила Office Life, что, если в столице решат увеличить плату за проезд в общественном транспорте, об этом будет сообщено дополнительно. Пока такого решения не принималось.

При этом тарифы уже повышены Брестским облисполкомом. Ранее такое решение приняли в Гродно и Гомеле.

Цена за проезд в столичном наземном транспорте и метро в последний раз поднималась почти год назад. С тех пор жетон в подземке стоит 70 копеек, а талон на автобус/трамвай/троллейбус — 65 копеек (у водителя — 70).



