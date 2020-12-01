У народа хватит мужества и выдержки

Каждый день нам, правозащитникам, звонят друзья, знакомые и незнакомые люди по вопросам оказания правовой помощи. Абсолютное большинство обращений связано с незаконными действиями тех, кто, казалось бы, должен стоять на страже закона. К сожалению, этого не происходит. Тысячи и тысячи фактов свидетельствуют о том, что в последние три-четыре месяца огромному количеству людей пришлось пройти через пытки, унижения, оскорбления, физическое насилие. И, как ни печально, вместо того чтобы поставить беззаконию заслон, власти возбудили более 900 уголовных дел против тех, кто требует восстановления справедливости. Если конкретизировать суть конфликта, общество требует аннулирования результатов выборов, которые были почти повсеместно сфальсифицированы, а власти «шьют» активным участникам протестов уголовку.

Можно ли спокойно воспринимать все то, что творится в родной Беларуси? Конечно же, нет. Крайне возмущает то, что более четырех тысяч граждан подали заявления в связи с пытками и причинением вреда здоровью, а следственные органы не предпринимают активных действий по возбуждению уголовных дел против тех силовиков, которые пошли на явные преступления. Наоборот, устроен самый настоящий судебный конвейер по наказанию, прямо скажу, невинных людей.

Аресты, избиения, тюрьмы – это позор на весь мир для белорусских властей! В условиях репрессий всем нам, борющимся за справедливость, важно проявить не только мужество, но и выдержку, действовать строго в правовом поле. Я уверен: победа будет за народом, который хочет жить в свободной стране, а не под диктатурой!

Олег ВОЛЧЕК, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрированного в г.Киеве, Украина).

Публикация – из № 95 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



