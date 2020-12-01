Коронавирусная инфекция часто приводит к поражению легких. Врачи могут вылечить пневмонию, но с ее последствиями человеку придется бороться самостоятельно уже после выписки из больницы, отметил российский пульмонолог Александр Карабиненко.

Пульмонолог объяснил, что мешает восстановлению легких после COVID

“После перенесенных воспалительных заболеваний в легких остается обширная зона фиброзных изменений. Это особенно характерно при ковиде или гриппозной пневмонии. Кашель и одышка могут оставаться достаточно долго, до месяца или полутора месяцев. Есть процесс регенерации в нашем организме, когда одни клетки отмирают, а другие рождаются, при этом восстанавливается и структура легких, но в некоторых случаях это происходит не полностью, так бывает, если человек сам себя губит”, – сказал пульмонолог, передает radiosputnik.ria.ru.

Губительным для процесса регенерации легких Александр Карабиненко считает курение, особенно сразу после болезни.

“Если человек курит, то у него легкие никогда не восстановятся после тяжелой пневмонии или коронавируса. Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному. В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года”, – уточнил врач.

Ускорить процесс восстановления тоже можно, если заранее подготовить организм, уверяет пульмонолог.

“У каждого человека своя сопротивляемость к инфекциям и к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Все эти болезни, связанные с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями органов дыхания, говорят о слабости защитных сил. На первом месте иммунитет, потом физические кондиции человека. Человек, который занимается спортом, который следит за своим здоровьем, даже если заболевает, то болеет не так сильно, как тот, кто за собой не следил”, – заключил Александр Карабиненко.



