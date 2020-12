Пилотом «Формулы-1» стал гонщик белорусского происхождения

Российский гонщик Никита Мазепин, сын владельца «Уралхима» и совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина, подписал контракт с командой Haas «Формулы-1».

В текущем сезоне 21-летний Мазепин выступает в «Формуле-2» за британскую Hitech Grand Prix, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу команды.

— Я рад, что Никита Мазепин будет выступать за команду Haas. Он превратился в зрелого гонщика, продвигаясь вверх по младшим сериям, — заявил руководитель команды Гюнтер Штайнер.

Его отец Дмитрий Мазепин родился в Минске в 1968 г., окончил суворовское училище, МГИМО, некоторое время работал в «Беларусбанке». Затем окончательно уехал в Россию. Никита родился в 1999 г. в Москве.

Мазепин станет четверым российским пилотом в истории «Формулы-1». До него на чемпионат попали Виталий Петров, Сергей Сироткин и Даниил Квят.

Welcome to the team, Nikita! 🇷🇺#HaasF1 pic.twitter.com/SQvQHyOg81

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 1, 2020