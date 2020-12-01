Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 1 декабря выздоровели и выписаны 115587 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрировано 138219 человек с положительным тестом на COVID-19, на 1572 больше, чем днем ранее. Всего проведено 3279137 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 1166 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 8.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 63347492 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1470456 человек.



