Эдгард Запашный посетил Могилев

Город Могилев посетил Эдгард Запашный — представитель знаменитой старинной династии цирковых артистов Запашных. Эдгард и его брат Аскольд — дрессировщики в четвертом поколении. Их имена сегодня известны далеко за пределами России, и не только как профессионалов в цирковом искусстве, они также регулярно появляются на разных передачах и ток-шоу, участвуют в общественной жизни. А сегодня Эдгард Запашный появился в нашем городе.

Эдгард Вальтерович побывал на ОАО «Бабушкина крынка», где продегустировал молочную продукцию и совершил экскурсию по предприятию. Затем артист направился на Пушкинской мост — к его львам. Ведь его с братом четвероногий артист по имени Джон стал прообразом сразу для четырех скульптур, которые создали по заказу мэра города в 2016 году. Автор работ — Андрей Воробьев.

— Я рад, что наш с Аскольдом лев Джон стал не только символом Могилева, но и душой города, — сказал Эдгард Запашный. — Это гордость, радость и ответственность, мы вместе с Андреем Воробьевым создали то, что будет стоять не один век.



