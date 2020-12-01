Эдгард Запашный посетил Могилев

81
Эдгард Запашный
Фото: Mogilevnews

Город Могилев посетил Эдгард Запашный — представитель знаменитой старинной династии цирковых артистов Запашных. Эдгард и его брат Аскольд — дрессировщики в четвертом поколении. Их имена сегодня известны далеко за пределами России, и не только как профессионалов в цирковом искусстве, они также регулярно появляются на разных передачах и ток-шоу, участвуют в общественной жизни. А сегодня Эдгард Запашный появился в нашем городе.

Эдгард Вальтерович побывал на ОАО «Бабушкина крынка», где продегустировал молочную продукцию и совершил экскурсию по предприятию. Затем артист направился на Пушкинской мост — к его львам. Ведь его с братом четвероногий артист по имени Джон стал прообразом сразу для четырех скульптур, которые создали по заказу мэра города в 2016 году. Автор работ — Андрей Воробьев.

— Я рад, что наш с Аскольдом лев Джон стал не только символом Могилева, но и душой города, — сказал Эдгард Запашный. — Это гордость, радость и ответственность, мы вместе с Андреем Воробьевым создали то, что будет стоять не один век.

Эдгард Запашный посетил Могилев

Эдгард Запашный посетил Могилев

Эдгард Запашный посетил Могилев

Эдгард Запашный посетил Могилев

Эдгард Запашный посетил Могилев


АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

Няма запісаў для адлюстравання