Бог тебе судья, Антон…

Прочитал на одном из сайтов высказывание чемпиона по фристайлу Олимпиады в Сочи Антона Кушнира. Он подписался под письмом провластных спортсменов и как бы в оправдание этого заявил (цитирую): «Всю свою жизнь я в спорте. Не могу сказать, что разбираюсь в политике. Однако я осуществил свою мечту – завоевал золотую олимпийскую медаль, и, конечно, в моей подготовке есть заслуга нашей страны. В Беларуси внимательно относятся к спортсменам и поддерживают их. К счастью, мне удалось выступить на Олимпийских играх, но спортсмены старшего поколения хорошо помнят 1980-е, когда была иная ситуация, не у всех получилось принять участие в главных стартах четырехлетия по независимым от них причинам. У атлета нельзя отобрать мечту выступить на играх…»

Что можно в ответ сказать Антону? Не нужно, парень, уходить от главного. Более тысячи твоих коллег-спортсменов выступили с протестным письмом не потому, что у них какая-то обида на страну, а потому, что они, как и миллионы других людей, не могут смириться с той подлостью, на которую пошли высокопоставленные чиновники, фальсифицируя результаты голосования избирателей на президентских выборах. Ты, Антон, об это не знаешь? Думаю, что знаешь. Так не нужно уходить от главного, от того, что твоих порядочных собратьев по спорту как раз и встревожило. И тебе, на добрый лад, к ним надо было присоединиться. Именно такую, честную и принципиальную, позицию избрали главный тренер Николай Казеко, члены команды Анна Гуськова, Александра Романовская, Дмитрий Дащинский и многие-многие другие. Ты же поставил свою подпись фактически под письмом, написанным под диктовку тех же чиновников, которые совершили большое преступление перед всем обществом и страной. Что ж, Бог тебе судья!

Сергей ФЕДОРИНЧИК, любитель спорта.

Публикация – из № 95 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.



