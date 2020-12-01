«Белтехосмотр» предлагает свой вариант решения вопроса с оплатой дорожного сбора. Выяснили, какой

Оплата госпошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении, так называемый дорожный сбор, является административной процедурой, которую следует отвязать от государственного технического осмотра, сообщили «Минск-Новости» в УП «Белтехосмотр».

В Беларуси зарегистрировано свыше 4 млн транспортных средств, но реально ездят по дорогам гораздо меньше. С 2014 г., когда в стране ввели государственную пошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, ежегодно примерно на 10 % снижалось количество автовладельцев, которые должны проходить гостехосмотр. И это при том, что ежегодно автомобильный парк, хоть немного, но прирастал. По итогам 10 месяцев 2020 г., по сравнению с предыдущим годом в стране отмечается 37-процентное снижение количества выданных разрешений на допуск к участию в дорожном движении. То есть за прошедшие годы около 1 млн транспортных средств не прошли техосмотр.

По мнению специалиста, одни автовладельцы экономят на прохождении техосмотра, другие не приезжают на диагностические станции из-за плохого технического состояния транспортных средств, третьи находятся в ожидании отвязки дорожного налога от техосмотра.

— Важно не только отвязать дорожный сбор, но еще обеспечить его собираемость, — считает заместитель директора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский. — Для этого нужно создать гибкую систему оплаты. Сегодня человек, который управляет автомобилем только в летний период, должен оплачивать дорожный сбор за 12, а то и за 24 месяца, в зависимости от возраста машины. Что не совсем справедливо. Мы же предлагаем дать возможность автовладельцам при наличии действующего страхового свидетельства оплачивать госпошлину на меньший срок — до окончания действия гостехосмотра. Это может быть месяц, два, три… В теории можно сделать разрешение на день и на два. Были бы соответствующие тарифы.

По словам В. Пиульского, «Белтехосмотр» за предыдущие годы наладил стройную систему контроля за правильностью уплаты дорожного сбора. Эта система не потеряла актуальности и сегодня. В настоящее время разрешение — возимый документ. Если в перспективе он станет электронным, автовладельцы смогут самостоятельно, сидя дома, посредством системы ЕРИП, оплачивать нужное количество месяцев и получать электронное разрешение. Но опять же — только в случае наличия действующего гостехосмотра.

— При этом не нужно внедрять дорогостоящие системы мониторинга и контроля, — пояснил собеседник. — Современные системы фото- и видеофиксации способны определять наличие у водителей действующего разрешения посредством связи с базой данных нашего предприятия. Но, чтобы обеспечить неотвратимость наказания для нарушителей правил, которые не проходят техосмотр и не уплачивают дорожный сбор, необходимо внести изменения в законодательство.



