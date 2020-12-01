Беларусь во вторник снизила таможенные пошлины на нефть

Последнее изменение таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты произошло 1 ноября – тогда ставки были тоже снижены.

Вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты незначительно снизятся с 1 декабря, сообщает Sputnik.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров республики № 679, принятым 28 ноября.

Так, со вторника 1 декабря ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет применяться в размере 42 доллара США за тонну (ранее – 42,2 доллара), на прямогонный бензин – 23,1 доллара за тонну (ранее – 23,2 доллара).

Согласно постановлению, ставки пошлин на товарные бензины, дизтопливо, легкие и средние дистилляты, бензол, ксилол, толуол, различные масла остались прежними – 12,6 доллара за тонну.

Последнее изменение таможенных пошлин на донную продукцию произошло 1 ноября – тогда ставки были пересмотрены в сторону уменьшения.



