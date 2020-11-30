В Витебске будут судить пенсионерку, из ревности избившую мужа раскаленной сковородой

Семейный дебош, завершивший причинением жителю Витебска травм, в том числе ножевых, произошел в начале сентября. Причиной стала женская ревность.

Как позже установят следователи, накануне, в ночь с 3 на 4 сентября, супружеская пара была гостях, где накрыли стол с алкоголем. 64-пенсионерка через некоторое время собралась и ушла домой, а ее муж вернулся в пенаты только утром.

Приревновавшая супруга женщина устроила ссору, которая завершилась дракой. Ревнивая пенсионерка била мужа руками, ногами, раскаленной сковородой и другим попавшимся под руку, а затем ударила ножом. Мужчине удалось вырваться от разъяренной супруги и сбежать из дома.

В результате пенсионерке предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. Согласно первой части статьи 147 УК ей грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование этого уголовного дела уже завершено, а его материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.



